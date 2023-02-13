نواب:قانون “سانت ليغو” سفينة النجاة للقوى المتنفذة الفاسدة

نواب:قانون “سانت ليغو” سفينة النجاة للقوى المتنفذة الفاسدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى نواب مستقلون، الاثنين، رفضهم تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لسنة 2023، والذي أنهى مناقشته مجلس النواب العراقي “كقراءة أولى”.وأنهى مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت، اليوم، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .وقال النائب المستقل عامر عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من النواب المستقلين ، إن “القوة الناشئة والمستقلون يرفضون قانون انتخابات وفق نظام سانت ليغو، ويطالبون بأن يكون وفق الدوائر المتعددة”، مبيناً أن “نظام الدوائر المتعددة سيكون تمثيلاً لكل قضاء في مجلس المحافظة”.وأَضاف أن “إلغاء الدوائر المتعددة والذهاب إلى سانت ليغو بعنوان مجالس المحافظات هو مرفوض من قبلنا”.وقال ايضا “نرفض نظام سانت ليغو رفضاً قطعياً”، مشيراً إلى أن “رفضنا لهذا النظام الانتخابي يأتي رأي الشارع ونداء المرجعية الدينية”.ورأى عبد الجبار، أن “الدوائر المتعددة هي الأنسب، وربما تحتاج إلى تعديل”، لافتا إلى أن “نظام سانت ليغو بالأصل واحد عدد صحيح، وإذا كان هكذا فسيكون الأنسب، أما إذا كان 1.7 فسيكون مرفوض من قبلنا”.وأشار إلى أن النواب المستقلين “يطلبون من القوى السياسية المهيمنة على مجلس النواب إعادة النظر بقانون انتخابات مجالس المحافظات”.وأعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق، إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات الحالي الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتحويله إلى مجلس النواب العراقي لإقراره وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي لأول مرة منذ عام 2013.وأمس الأحد، أوضحت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم النيابية، أن القانون يشمل المحافظات غير المنتظمة في إقليم، أي 15 محافظة من نينوى إلى البصرة، أما إقليم كوردستان فإن وضعه خاص حسب الدستور العراقي، حيث أن مجالس المحافظات مرتبطة بحكومة وبرلمان إقليم كردستان.

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