نواب محافظة بابل يستغربون من عودة منديل لمنصب المحافظ

نواب محافظة بابل يستغربون من عودة منديل لمنصب المحافظ
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 الحلة/ شبكة أخبار العراق- أصدر محافظ بابل حسن منديل، اليوم الأربعاء، توضيحاً حول ملابسات تسنمه المنصب، والذي اعترض عليه نواب من المحافظة، مبيناً أنه “لم يكلف نفسه” وبانتظار قرار رئيس الوزراء محمد السوداني.وقال حسن منديل في تصريح صحفي، إن عددا من النواب تداولوا انني كلفت نفسي بإدارة المحافظة، مبيناً أن هذا لم يكن دقيقاً .وأوضح منديل، “أني مارست الاجراء الاداري والقانوني عند ورود قرار مجلس الوزراء رقم (280)  لسنة 2022 والمتضمن الغاء الاوامر الديوانية الصادرة منذ 8 تشرين الأول 2021،  ولان الامر الديواني الذي كلف به علي وعد ألغي بنص الفقرة الأولى من القرار، فبالتالي الغي امر اعفائي وهذا يعني عودة المحافظة إلى وضعها السابق قبل تكليف علاوي”،وأضاف، “نظرا لتعطل مصالح المواطنين كون لايوجد من يمتلك صلاحية توقيع البريد، وحرصا منا على استمرار العمل في المؤسسة باشرنا بمهام عملنا”، مؤكداً “يبقى لرئيس الوزراء حرية تكليف من يراه مناسبا”.

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