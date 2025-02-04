نيجيرفان:البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية

نيجيرفان:البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، دعوته الى الحكومة الاتحادية الى التعامل مع قوات البيشمركة كجزء من منظومة الدفاع العراقية، في حين حث الحزبين الرئيسيين في الإقليم الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني الى التعاون في مجال توحيد هذه القوات وابعادها عن التدخلات الحزبية.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل المباشرة بمهام الفرقة المشاة الثالثة والرابعة في قوات البيشمركة، والتي جرت مراسمه في وزارة شؤون البيشمركة بالعاصمة اربيل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *