نيجيرفان:لن نسمح للمعارضة الكردية الإيرانية باستهداف النظام الإيراني

نيجيرفان:لن نسمح للمعارضة الكردية الإيرانية باستهداف النظام الإيراني
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، العلاقات بين الاقليم وايران بأنها “تاريخية”، مجدداً تأكيده بعدم السماح في استخدام أرض كوردستان في تهديد أمن ايران.جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك عقده الرئيس نيجيرفان بارزاني مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي يزور اربيل حاليا قادماً من العاصمة بغداد.وقال رئيس اقليم كوردستان في تصريحه “لدينا علاقات تاريخية وثقافية مشتركة مع إيران”، واصفا زيارة أول رئيس إيراني إلى أربيل بأنها “تاريخية”وأردف بالقول “تحدثنا خلال اللقاءات التي جمعتنا مع الرئيس الإيراني عن تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في المجال الأمني، و أكدنا أن أرض اقليم كوردستان لن تشكل تهديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأي شكل من الأشكال”.واستدرك رئيس اقليم كوردستان القول، “نعم توجد هناك بعض المشاكل ولكننا عازمون على حلها”، مؤكدا ان “اقليم كوردستان مستعد لتعزيزات العلاقات مع إيران وعلى المستويات كافة”.من جهته قال الرئيس الايراني في تصريحه، “قدمنا الى هنا لتعزيز أواصر العلاقات المشتركة مع العراق وإقليم كوردستان، و لمعالجة المشاكل التي تواجهنا”.وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد وصل صباح اليوم الخميس الى مدينة اربيل قادما من بغداد، وكان في استقباله رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.وأعرب نيجيرفان بارزاني عن رغبة إقليم كوردستان في تطوير العلاقات وتوسيع التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات كافة، مؤكداً أن الشعب الكوردستاني يحترم ويقدر دائماً دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعاونهم في الأيام الصعبة.من جانبه أعرب الرئيس الايراني عن سعادته بزيارة العراق وإقليم كوردستان، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان لتحسين علاقاتها معهم في المجالات كافة وإزالة المشاكل والعوائق.وأشاد الجانبان بعلاقات الصداقة الطويلة الأمد التي تربط إيران بإقليم كوردستان في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية. بعد ذلك بحث رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية وكيفية توسيعها ومجالات التعاون المشترك.وفي محور آخر من مواضيع اللقاء، جرى بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.وأكد المجتمعون أن إقليم كوردستان لن يشكل أبداً تهديداً لإيران والدول المجاورة ويلتزم تماماً بالاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران.وعقب اللقاء عقد رئيس إقليم كوردستان ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له اجتماعا مع الأحزاب السياسية والمكونات الدينية والعرقية الكوردستانية.وبحث الجانبان أهمية العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان وغنى المكونات المتعددة والأديان والأعراق.

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