نيجيرفان وبلاسخارت يؤكدان على أهمية الانتخابات

نيجيرفان وبلاسخارت يؤكدان على أهمية الانتخابات
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، أهمية حماية العملية الانتخابية في المناطق المتنازع عليها. وقال المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم في بيان ، إنه “خلال اجتماع بارزاني مع بلاسخارت جرى التباحث بشأن الأوضاع السياسية والأمنية وانتخابات مجالس المحافظات العراقية وعلاقات أربيل وبغداد”. وأضاف ان “الجانبين اتفقا في الرأي على أهمية إجراء ونجاح عملية التصويت في انتخابات مجالس المحافظات في العراق، وأكدا على أهمية حماية أمن العملية لتجري في ظل أجواء آمنة ومستقرة، وخاصة في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم”.وأوضح البيان بخصوص العلاقات بين أربيل وبغداد، أن “الجانبين قيما إيجابياً مساعي ودور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”، مشيرا الى انهما “عبرا عن الأمل في تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان خلال المرحلة المقبلة، وحل المشاكل العالقة بين الجانبين على أساس الدستور”. وتابع البيان الى انهما “ناقشا آخر مستجدات الأوضاع المعقدة في الشرق الأوسط وتداعياتها”.

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