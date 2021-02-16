نيجيرفان يدعو مجلس الأمن الدولي بأتخاذ الإجراء اللازم ضد الهجوم الصاروخي على أربيل

نيجيرفان يدعو مجلس الأمن الدولي بأتخاذ الإجراء اللازم ضد الهجوم الصاروخي على أربيل
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بأخذ مخاطر هذا الهجوم على محمل الجد.وقال بارزاني في بيان ، إن “على مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بأن تأخذ مخاطر هذا الهجوم على محمل الجد، وأن تعملا على إنهاء المخاطر التي تشكل تهديدا على أرض إقليم كردستان عن طريق مساعدة الحكومة العراقية في تنفيذ الدستور العراقي وخاصة المادة 140”.وطالب رئيس الاقليم، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية وقيادة القوات التحالف بالعراق إلى “الإسراع في وضع آلية تنسيق مع إقليم كردستان، وان تعمل وتنسق قوات الامن (الآسايش) والبيشمركة مع الجيش والأجهزة والقوات العراقية سوية وبمشاركة التحالف الدولي في المنطقة”.وتابع بارزاني أن “غياب التنسيق ووجود قوات ومجاميع مسلحة خارج أوامر وسلطة الحكومة الإتحادية شكل توترا في المنطقة، وتسبب بإستمرار وجود التهديدات لإقليم كردستان، داعيا الكاظمي إلى “الإسراع في مباشرة لجنة التحقيق المشتركة المشكلة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الإتحادية أعمالها، وأن تعثر على المهاجمين ومعاقبتهم وفق القانون”.

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