نيجيرفان يطمئن الرئيس الإيراني أن أربيل ليست مركزا للموساد و لا تهدد إيران

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والرئيس الإيراني الجديد مسعود بزيشكيان، مساء أمس الأربعاء، على أهمية تعزيز التعاون الأمني مع العراق والإقليم.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ، أن بارزاني اجتمع في العاصمة طهران مع رئيس الجمهورية الإيرانية الإسلامية مسعود بزيشكيان، وخلال الاجتماع، أثنى الرئيس الإيراني على مشاركة الرئيس نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له في مراسم أدائه اليمين ومباشرته مهامه، مؤكداً أن إيران راغبة في تطوير علاقاتها في المجالات كافة وتوطيد التعاون المشترك مع العراق وإقليم كوردستان.

من جهته، عبر بارزاني عن الشكر للدعوة التي تلقاها منهم، مؤكداً أن إقليم كوردستان يعد إيران جارة مهمة ويعمل على تطوير علاقات العراق وإقليم كوردستان مع إيران، داعياً الرئيس بزيشكيان لزيارة أربيل خلال زيارته المرتقبة إلى بغداد.

وشدد بارزاني على رغبة إقليم كوردستان في زيادة عدد السياح الإيرانيين المتجهين إلى جنوب العراق عبر إقليم كوردستان، وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيعه بين الجانبين، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان لن يكون أبداً مصدر تهديد لإيران والدول المجاورة.

وفي الاجتماع الذي حضره الوفد المرافق لرئيس إقليم كوردستان، أشاد الجانبان بعلاقات الصداقة والعلاقات التاريخية بين إيران وإقليم كوردستان، إلى جانب الإشارة إلى التعاون الأمني الفعال بين إيران والعراق وإقليم كوردستان بهدف حماية الأمان والاستقرار.