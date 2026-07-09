نيران التصعيد تتجدد.. ضربات أميركية تهز جنوب إيران وترامب يلوّح بالمزيد

دخلت المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما شنت الولايات المتحدة، فجر الخميس، موجة غارات استهدفت مواقع عدة في جنوب إيران، في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب برد عسكري جديد.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الضربات طالت قاعدة عسكرية في محافظة بوشهر، إلى جانب مواقع في جغادك وجزيرة أبو موسى، فيما سُمعت انفجارات في مدن جاسك وسيريك بمحافظة هرمزغان، فضلاً عن استهداف منشآت بحرية في مدينة تشابهار.

وأكدت تقارير إيرانية أن محطة بوشهر النووية لم تتعرض لأي أضرار، رغم وقوع الغارات في محيط المحافظة، بينما أصابت شظايا القصف مستشفى الإمام علي في تشابهار، وفق ما أوردته وسائل إعلام رسمية.

وجاءت الضربات بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن العملية تمثل رداً على الهجمات التي استهدفت السفن الأميركية، محذراً من أن أي تصعيد جديد من جانب طهران سيقابل برد أشد وأوسع.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد غير مسبوق للتوتر العسكري، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على أمن المنطقة والملاحة الدولية.