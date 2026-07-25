هجمات البحر الأحمر تتواصل.. أضرار بسفينة سعودية

أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية، مساء الجمعة، تعرض إحدى السفن التابعة لها لاستهداف جديد أثناء إبحارها في البحر الأحمر، في تصعيد متواصل يهدد أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية بالمنطقة.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في الهيئة أن الهجوم أسفر عن أضرار طفيفة في هيكل السفينة، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بين أفراد طاقمها أو تأثير الحادث على مسار الرحلة.

ويأتي هذا الاستهداف بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) تعرض سفينة سعودية أخرى لهجوم مماثل في البحر الأحمر، تسبب باندلاع حريق في مقدمتها، فيما أكدت السلطات حينها عدم تسجيل أي إصابات.

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيون) قد أعلنت مسؤوليتها عن استهداف سفينتين سعوديتين محملتين بالنفط بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مؤكدة أن الهجوم أدى إلى اشتعال النيران فيهما، في تطور يعكس اتساع رقعة التصعيد البحري في المنطقة.