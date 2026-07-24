هجوم بالمسيّرات يهز الحدود الكويتية.. استهداف منفذ العبدلي وأضرار مادية دون إصابات

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، مساء الخميس، تعرض منفذ العبدلي الحدودي المحاذي للعراق لاستهداف متكرر بطائرات مسيّرة معادية، ما أسفر عن تسجيل أضرار مادية في الموقع، من دون وقوع خسائر بشرية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان أن الجهات المختصة تحركت بشكل فوري عقب الحادث، وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التطورات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشددت وزارة الدفاع الكويتية على أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها بكامل الجاهزية، مؤكدة اتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لحماية الحدود والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

ويأتي استهداف منفذ العبدلي في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وسط مخاوف من امتداد تداعيات المواجهات الإقليمية إلى المناطق الحدودية والمرافق الحيوية.