هجوم بمسيّرتين يوقف الإنتاج في حقل نفطي بكردستان العراق

أعلنت السلطات في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، توقف الإنتاج في أحد الحقول النفطية بمحافظة دهوك بعد تعرضه لهجوم بطائرتين مسيّرتين.

وأوضحت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، في بيان، أن طائرتين مسيّرتين استهدفتا حقلاً نفطياً تديره شركة أمريكية في منطقة سرسنك ضمن حدود محافظة دهوك، ما تسبب بأضرار في منشآت الحقل وأدى إلى توقف الإنتاج مؤقتاً.

وأضاف البيان أن الهجوم نُفذ من قبل مجموعة وصفتها السلطات بأنها خارجة عن القانون، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث أفادت تقارير بأن عدداً من شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم اتخذت إجراءات احترازية، بينها تعليق الإنتاج مؤقتاً.

وكانت طائرات مسيّرة إيرانية قد استهدفت في وقت سابق مطار أربيل الدولي، ضمن سلسلة هجمات مرتبطة بالتصعيد العسكري الدائر في المنطقة.