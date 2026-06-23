هل غطّت المسيّرة على ملفات أخرى؟توقيت يثير الشكوك..

مصدر سياسي بارز من داخل أحد الأحزاب بصحة الأنباء المتداولة بشأن سقوط طائرة مسيرة قرب مضيف هيبت الحلبوسي في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، معتبراً أن الرواية المتداولة تهدف إلى تحويل الأنظار عن ملفات وقضايا أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر إن المعلومات المتداولة بشأن الحادثة “لا تستند إلى وقائع مؤكدة”، مدعياً أن الهدف من إثارتها إعلامياً هو صرف الاهتمام عن تداعيات التحقيقات والإجراءات القانونية التي طالت شخصيات مرتبطة بملفات فساد يجري التحقيق فيها.

وكانت مصادر أمنية قد تحدثت في وقت سابق عن سقوط طائرة مسيرة صغيرة على مسافة من المضيف، ما تسبب بحريق محدود دون تسجيل إصابات بشرية، فيما أشار المصدر السياسي إلى أن عدداً من أهالي المنطقة وشهود العيان أبدوا تشكيكهم في ملابسات الحادثة.

وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون ومعلقون آراء متباينة بشأنها، بين من عدّها حادثاً أمنياً يستوجب التحقيق، ومن رأى أنها تزامنت مع أحداث سياسية وقضائية لافتة شهدتها الساحة العراقية مؤخراً.

وفي السياق ذاته، ربط عدد من الناشطين والمحللين السياسيين بين الجدل المثار حول الحادثة وبين حملة الإجراءات القانونية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت مسؤولين سابقين وحاليين في ملفات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، مؤكدين ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم استباق الأحكام.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار التحقيقات في عدد من القضايا التي أعلنت عنها الجهات القضائية والرقابية المختصة، وسط دعوات متزايدة لكشف الحقائق للرأي العام وتعزيز الشفافية في التعامل مع ملفات الفساد والأحداث الأمنية على حد سواء.