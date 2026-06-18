هل غيّر المنصب خطاب مصطفى سند أم غيّرت المصالح القناعات؟

يشهد الخطاب السياسي العام حالة من التحول اللافت في المواقف تجاه ملف الاستثمار والعلاقات الاقتصادية مع الشركات الأجنبية، حيث تتبدل اللغة المستخدمة بين مرحلة وأخرى بصورة تثير جدلاً واسعاً حول ثبات القناعات وحدود البراغماتية السياسية.

فبعد أن كانت بعض الأطراف تتبنى خطاباً حاداً يرفض التعامل مع الشركات الأمريكية ويصفه بأنه شكل من أشكال التبعية السياسية، برز خطاب جديد يقدّم ذات الملف باعتباره فرصة اقتصادية وشراكة ضرورية لتعزيز التنمية وجذب الاستثمار.

هذا التحول السريع في المواقف، والمتزامن مع الانتقال إلى مواقع المسؤولية، أعاد فتح النقاش حول طبيعة الخطاب السياسي: هل يقوم على مبادئ راسخة أم أنه يتشكل وفق متغيرات المنصب والواقع السياسي؟

ويرى مراقبون أن هذا التبدل الحاد لا يعكس بالضرورة مراجعة فكرية منظمة، بقدر ما يكشف عن فجوة بين الخطاب الموجه للجمهور في مراحل سابقة، والخطاب الرسمي بعد الوصول إلى مواقع القرار، خصوصاً عندما تُعاد صياغة المواقف دون توضيح أسباب التحول أو تقديم مراجعة علنية للمرحلة السابقة.

ويذهب منتقدون إلى أن استمرار هذا النمط من التغيرات غير المفسرة يضعف الثقة العامة بالخطاب السياسي، ويجعل الذاكرة الجمعية عرضة لإعادة التشكيل وفق المصالح والظروف، بدل أن تكون مرجعاً للمساءلة والمحاسبة.

ويبقى السؤال المطروح بقوة في المشهد العام: هل ما يُقدَّم اليوم هو تطور طبيعي في الرؤية السياسية، أم إعادة إنتاج للمواقف نفسها ولكن بصياغات مختلفة تتبدل مع تغيّر المواقع؟