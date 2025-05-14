وزير الخارجية:هناك تعاون عراقي تركي في نزع سلاح حزب الـpkk

وزير الخارجية:هناك تعاون عراقي تركي في نزع سلاح حزب الـpkk
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية فؤاد حسين في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد ، “نحن سعداء بإعلان حزب العمل الكوردستاني حل نفسه ونزع سلاحه”.وأضاف أنه “كان لنا نقاش عميق مع الجانب التركي بشأن نزع الحزب للسلاح”، مردفا بالقول إن “هناك افكاراً بأن يكون هناك تعاون بين الحكومة الاتحادية والتركية بالإضافة إلى حكومة إقليم كوردستان في هذا المجال”.يشار إلى أن حزب العمال الكوردستاني قد أعلن يوم الاثنين 12 من شهر أيار/مايو الجاري حل نفسه والقاء السلاح وذلك تلبية لدعوة زعيم الحزب عبدالله أوجلان المعتقل في تركيا لأكثر من عقدين ونصف العقد من الزمن، والذي طلب من حزبه القيام بهذا الأمر في نهاية شهر شباط/فبراير الماضي.

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