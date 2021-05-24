هههههههه ..الأعرجي لهنية:سنحرر فلسطين تحت راية خامئني والسيستاني

هههههههه ..الأعرجي لهنية:سنحرر فلسطين تحت راية خامئني والسيستاني
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بغداد/شبكةأخبار العراق- أجرى القيادي في منظمة بدر مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، واكد له موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية وإدانته لأعمال العدوان للكيان الصهيوني  وقتلهم الأطفال والنساء وكبار السن وتدمير البنى التحتية.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الامن القومي، في بيان، ان “الأعرجي اشار، إلى أن مرجعية النجف هي السبّاقة في مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، لافتاً الى أن بيان السيستاني في الثاني عشر من أيار 2021، والفعاليات الشعبية والحكومية دعمت أحقية الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وقضيته العادلة”.من جانبه قدم هنية، حسب البيان، الشكر لمواقف العراق الداعمة للحق الفلسطيني، والمتمثلة بموقف المرجعية الدينية العليا وما قدمته جميع الفعاليات الشعبية، إلى جانب الموقف الحكومي العراقي المشرّف.

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