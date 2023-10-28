هولندا تطالب مواطنيها مغادرة العراق فورا ً

هولندا تطالب مواطنيها مغادرة العراق فورا ً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت وزارة الخارجية الهولندية ،اليوم السبت،، المواطنين الهولنديين بمغادرة العراق فورا، وعدم البقاء في إقليم كوردستان إلا للضرورة. وحذرت وزارة الخارجية الهولندية، ا المواطنين الهولنديين من أن الوضع في العراق “قد يتدهور أكثر بسرعة لكونه تحت حكم الميليشيات والعمائم المتخلفة” وفي ضوء تطورات الحرب بين إسرائيل وغزة.

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