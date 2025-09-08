هيئةاجتثاث البعث:استبعاد (335) مرشحاً من الانتخابات لكونهم ضد إيران الحبيبة

هيئةاجتثاث البعث:استبعاد (335) مرشحاً من الانتخابات لكونهم ضد إيران الحبيبة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة المساءلة والعدالة الواقعة تحت الإشراف الإيراني شمول نحو 335 مرشحاً للانتخابات البرلمانية المقبلة بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، مؤكدة أنها أنجزت عملية تدقيق جميع أسماء المرشحين البالغ عددهم قرابة ثمانية آلاف مرشح والتي رُفعت إليها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.الهيئة أنجزت عملية التدقيق بشكل كامل لضمان عدم عودة أي شخص مشمولا بأحكام قانون المسائلة والعدالة إلى العمل السياسي أو المؤسسات التشريعية ،وقال مدير الدائرة الإعلامية في الهيئة،  الولائي حسن الشويلي، إن “الهيئة تعمل وفقاً لقانونها رقم (10) لسنة 2008، وبموجب المهام المناطة بها دستورياً وقانونياً، إذ تتولى عبر دوائرها المختلفة تدقيق جميع الأسماء التي تُرفع إليها من الجهات المعنية، سواء كانوا مرشحين لانتخابات مجلس النواب أو مجالس المحافظات أو المتقدمين لشغل الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث، فضلاً عن الموظفين في الوزارات السيادية، إضافة إلى جميع العاملين في الأجهزة الأمنية”. وأشار إلى أن “عملية التدقيق في الانتخابات الحالية شملت قرابة ثمانية آلاف مرشح، حيث أرسلت المفوضية العليا جميع الأسماء لغرض مطابقتها مع جهات أخرى منها هيئة النزاهة والأدلة الجنائية وغيرها من الجهات”، مؤكداً أن “عمل الهيئة يتركز على كشف ما إذا كان أي شخص من المرشحين في الأجهزة القمعية للنظام البائد أو كانت درجته الحزبية عضو صعوداً في حزب البعث المحظور”. وبين، أن “الهيئة أنجزت عملية التدقيق بشكل كامل لضمان عدم عودة أي شخص مشمولا بأحكام قانون المسائلة والعدالة إلى العمل السياسي أو المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني”، مضيفاً أن “عدد المشمولين الفعليين بقانون المساءلة والعدالة بلغ 335 مرشحاً”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *