هيئة الاتصالات تحدد موعداً نهائياً لشركة كورك لتسديد ديونها

هيئة الاتصالات تحدد موعداً نهائياً لشركة كورك لتسديد ديونها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الإثنين، منح مهلة لشركة كورك للاتصالات حتى يوم غد الأربعاء موعداً نهائياً لحسم ملف ديونها.وذكرت الهيئة في بيان ، أن “مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات عقد، امس الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة  القيادي في العصائب محمود الربيعي وبحضور أعضاء مجلس المفوضين، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الإجراءات القانونية المتعلقة بشركة كورك تيليكوم”.وتابع، أن “الجلسة استهلت بمناقشة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة محمد عبد الله عبد الأمير، للإجراءات القانونية المزمع اتخاذها بحق شركة كورك تيليكوم، عقب قيامها بقطع الربط البيني بينها وبين باقي شركات الهاتف النقال المرخصة”.وأكد المجلس، على “ضرورة المضي قدماً بالإجراءات القانونية لضمان تسديد الشركة للديون المستحقة لصالح الدولة العراقية وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، مع تحديد يوم  غد الأربعاء كموعد نهائي لحسم هذا الملف، وهو موعد غير قابل للتمديد بعد مرور سنوات دون أن تتبنى الشركة أي حلول عملية ملموسة لمعالجة ديونها المتراكمة”.ولفت البيان إلى، أن “المجلس ناقش اللائحة الإطارية للمنصات والخدمات الرقمية، التي تتناول الأطر القانونية والتنظيمية للتطبيقات العالمية، وفقاً للمعايير الدولية، حيث تم طرح الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى تنظيم عمل الشركات والتطبيقات الرقمية في العراق، بما يضمن الامتثال للضوابط القانونية وحماية حقوق المستهلكين”.

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