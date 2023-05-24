هيئة التقاعد:نعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني لخدمة المتقاعدين

هيئة التقاعد:نعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني لخدمة المتقاعدين
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الأربعاء، عن قرب إطلاق تطبيق الكتروني يوفر الخدمات للمتقاعدين.وقال معاون مدير الهيئة حسام عبد الستار، إن “وفداً من هيئة التقاعد برئاسته زار اليوم، وزارة الصناعة وصرف أكثر من 35 هوية تقاعدية لموظفين محالين على التقاعد في الوزارة بيوم انفكاكهم”، مبيناً أن “ذلك جاء وفق ما تضمنته حزمة إجراءات دعم المتقاعدين”.وأضاف عبد الستار في حديث لوكالة الأنباء الرسمية،، أن “هيئة التقاعد انتقلت من العمل الورقي إلى الالكتروني، وتشكيل فرق ميدانية تعمل داخل الوزارات”، مؤكداً “استكمال الفرق العاملة في جميع الوزارات”.وأكد، أن “العمل جارٍ على إطلاق تطبيق إلكتروني باسم هيئة التقاعد الوطنية، وبامكان المتقاعدين من خلاله الاستعلام عن الراتب التقاعدي وتفاصيل الخدمة التقاعدية”، موضحاً، أن “التطبيق سيتم إعمامه على فروع هيئة التقاعد في بغداد والمحافظات كافة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *