هيئة المنافذ تؤكد على تعظيم إيرادات الدولة من خلال ضبط المنافذ ومنع الفساد

هيئة المنافذ تؤكد على تعظيم إيرادات الدولة من خلال ضبط المنافذ ومنع الفساد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي ومحافظ واسط محمد جميل المياحي، امسالأحد، على ضرورة تعظيم الإيرادات للمحافظة.وقالت هيئة المنافذ في بيان : إنه “ضمن جولاته الميدانية المستمرة، زار رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، محافظ واسط محمد جميل المياحي في مبنى المحافظة”، مبينا ان “اللقاء تضمن مناقشة واقع حال منفذ زرباطية الحدودي، والاتفاق على تنسيق العمل والتكامل بين الهيئة والحكومة المحلية في واسط”.وأضاف، أن “رئيس الهيئة استعرض متطلبات واحتياجات المنفذ، ومؤكدا على ضرورة فتح قنوات تواصل على مدار الساعة من أجل توفير وتقديم أفضل الخدمات”، مشيرا الى أنه “تم التأكيد على ضرورة تعظيم الإيرادات ورفد المحافظة بالتخصيصات اللازمة للقيام بالأعمال الضرورية للنهوض بواقع المنفذ”.وأبدى المحافظ بحسب البيان استعداده الكامل في دعم وتطوير واقع المنفذ من خلال إدامة البنى التحتية وتشجير المنفذ من خلال زيادة المساحات الخضراء في المنفذ، وتسخير كافة جهود المحافظة لنجاح المنفذ في اداء مهامه لضمان انسيابية الحركة التجارية وتسهيل مرور المسافرين في منفذ زرباطية.

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