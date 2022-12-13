هيئة النزاهة تدعو المواطنين للإبلاغ عن حالات الفساد

هيئة النزاهة تدعو المواطنين للإبلاغ عن حالات الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن إطلاقها الحملة الوطنية للإبلاغ عن الفساد، داعية جميع المواطنين للمساهمة الفاعلة في هذه الحملة والتعاون مع الهيئة في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه.وقالت الهيئة في بيان ، إنها “ترى الشعب مصدر القوة الأساسي في مكافحة الفساد والقصاص من كبار الفاسدين، حاثة إياهم للاتصال بالهيئة عبر وسائل الإبلاغ المختلفة، التي منها: تدوين الإفادة العلنية والسرية، والبريد الإلكتروني [email protected]، فضلا عن الاتصال الهاتفي وعبر الخط المجاني (154)”.ولفتت إلى “أهمية الإبلاغ في مواجهة آفة الفساد التي تنخر مؤسسـات الدولة وتتسبب في تدني الخدمات المقدمة للمواطنين وتعريضهم للابتزاز والمساومة”، مشددة على أن “من الواجب الشرعي والوطني الإبلاغ عن حالات الفساد والمتورطين بالرشى والابتزاز؛ لتتمكن الهيئة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل”، فيما لفتت إلى أن “إجراءات الإبلاغ وأسماء المخبرين ستكون سرية”. 

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