هيا نضحك..المالكي:المقاومة الإسلامية ستحرر القدس!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، أن الحرب مع الكيان الصهيوني لن تنتهي وهناك جولات أخرى لتحرير القدس.وقال المالكي في كلمة متلفزة ، إن “الإعلام المغرض لا يتحدث عن إنجازات المقاومة وما يتعرض له الصهاينة من ضربات المجاهدين، ولا يتحدث عن ضربات المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق”، لافتاً الى أنه “حتى لو انتهت هذه الحرب فهناك جولات أخرى حتى تحرير القدس“.وأضاف، إن “العالم يرى المحتجزين الصهاينة لكنه لا يرى ما يفعله الاحتلال بالفلسطينيين، ونقول لمن يلوم المقاومة الإسلامية بأنكم لا تمثلون الأمة وكرامتها”، مشيداً بـ”مواقف القوى التي تواجه غطرسة الاحتلال الصهيوني، وبموقف المرجعية الدينية الذي يدعو الأمة لمواصلة التصدي والمقاومة“.ودعا المالكي المنظمات والقوى السياسية لـ”إسناد المقاومة ودعمها بكل الأشكال”، مشيراً الى أنه”وجهنا نواب دولة القانون بالتبرع برواتبهم ودعونا التجار وأصحاب رؤوس الأموال للمساهمة“.