هيا نضحك..تحالف الفتح:الإمام “الغائب زعلان” لعدم تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الصفوي!

هيا نضحك..تحالف الفتح:الإمام “الغائب زعلان” لعدم تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الصفوي!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الفتح الإيراني عدي عبد الهادي، الثلاثاء، إن الإمام الغائب ” عج” زعلان لعدم تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الصفوي حسب ما بلغ به الإمام وكيله خامئني في طهران . وقال عبد الهادي في حديث صحفي،إن” السجال الذي يثار حاليا حول تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي يحمل جملة مغالطات كبيرة وتزييف وافتراءات أخذت مسارات متعددة بعضها ينم عن جهل في قراءة بنوده والبعض الاخر مدفوع لأسباب معروفة”. واضاف ان” قانون الأحوال الشخصية الحالي يتضمن بنود هي بالأساس تمثل انتهاكات صارخة للدين الشيعي الصفوي  والتعديل حق مشروع “. واشار الى” أهمية المضي في تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي من أجل  عدم زعل الإمام الغايب .

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