واشنطن تخصص 1.5 مليون دولار لدعم الابتكار الأخضر

واشنطن تخصص 1.5 مليون دولار لدعم الابتكار الأخضر
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العراق، اليوم الخميس، عزم واشنطن على تخصيص مبلغ 1.5 مليون دولار لدعم الابتكار الأخضر في البلاد.وذكر مدير البعثة جون كارديناس في بيان ، ان ” (MENA) بصدد اطلاق مُبادرة المياه والطاقة من أجل التحدي الكبير للغذاء (WE4F) برنامجَ دعمٍ جديدٍ وفريد من نوعه للمبتكرين العراقيين الذي يعززون الحلول المحلية والمستدامة والقابلة للتوسع للتحديات في قطاعات المياه والطاقة والزراعة”. وأضاف ان “هذه المبادرة تأتي من أجل التحدي الكبير للغذاء في العراق لتعزيز الابتكار والأمن الغذائيين في هذا البلد”، لافتاً الى أن “البرنامج الذي تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار أمريكي، والذي ينفذه مركز الابتكار الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENA RIH)، يدعم الشركات التي تتخذ من العراق مقراً لها والتي تعمل على توفير حلول أكثر استدامة للمياه أو الطاقة للتعزيز الزراعة وستحصل الشركات المُختارة على دعم مخصص في صيغة مُنحٍ ومساعدات فنية وتيسير الاستثمار لتنمية أعمالها ومكافحة شحة الموارد وتعزيز التحول إلى اقتصاد أخضر في العراق”.وأكّد كارديناس، على “دور البعثة في النهوض بواقع قطاع الابتكارات الخضراء العراقية من خلال برامجٍ من قبيل برنامج المياه والطاقة من أجل التحدي الكبير للغذاء”، مبيناً أن “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تؤيد بكل فخر انتقال القطاع الخاص العراقي إلى الاقتصاد الأخضر، والذي سيساعد على توفير فرص عمل وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للمواطنين العراقيين”.وأكمل ان “العراق يواجه العديد من التحديات في سعيه لتحقيق الازدهار والاستقرار على الأمد البعيد وتعزيزهما، ومنها تحديات شحة المياه والتدهور البيئي وعدم كفاءة أساليب الإنتاج الغذائي والبطالة والصراع الذي طال أمده، فإن التعاطي مع القضايا التي تتعلق بالمياه والطاقة والغذاء يُعد أمراً حتمياً بُغية التغلب على هذه التحديات والعوائق وتحقيق المزيد من الاستقرار في البلاد”، منوهاً أن “مركز الابتكار الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENA RIH) يعمل مع الشركات لإنتاج المزيد من الغذاء باستخدام كميات أقل من المياه ومصادر طاقة أكثر استدامة”.

واردف ان “برنامج مركز الابتكار الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا سيعمل على تقديم الدعم لهذه الشركات عن طريق توفير المساعدة الفنية وتيسير خيارات الاستثمار ودعم الاستثمار الموسع من خلال المُنح والقروض المُيّسرة وغيرها من الأدوات المالية المصممة لهذا الغرض فضلاً عن الإعداد المشترك لبيئة داعمة وتمكينية للأعمال التجارية”، مستدركاً ان “الدعوة الأولى الموجهة للمُبتكرين العراقيين للتقديم على البرنامج ستكون خلال الفترة ما بين 8 أيلول ولغاية الـ 29 من أيلول 2021، مع إتاحة جميع المعلومات بما في ذلك معايير الأهلية والمبادئ التوجيهية للتقديم على الرابط www.we4f.org/apply-mena “.وأوضح أن “تحدي المياه والطاقة من أجل الغذاء يعد مبادرة دولية مشتركة ما بين الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي (EU) ووزارة الخارجية الهولندية والسويد، من خلال الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”. وافاض أن “من يرغب الحصول على المزيد من المعلومات، ينتقل الى زيارة الموقع we4f.org او يتابع حساب التوتير على [email protected].”.وختم ان “مركز الابتكار الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA RIH) لبرنامج تحدي المياه والطاقة من أجل الغذاء الأكبر (وهو اتحاد يضم كلُاً من شركة بيريتك وسيواس وكيمونكس مصر، والمعهد الدولي لإدارة المياه)، يدعم المبتكرين في عشرة بلدان في مختلف أنحاء المنطقة لإنتاج المزيد من الغذاء باستخدام مياه وطاقة أقل. ويعمل المركز، جنباً إلى جنب مع المستثمرين والشركاء، على توسيع نطاق المشاريع التي لها أثر بيئي واجتماعي والمرتكزة على الصلة بين الماء والطاقة والغذاء”.

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