“واشنطن ترفع الإنذار إلى المستوى العالمي.. تحذير عاجل من هجمات إيرانية تستهدف الأميركيين حول العالم”

أطلقت الولايات المتحدة تحذيراً أمنياً عالمياً غير مسبوق لرعاياها، محذرة من احتمال وقوع هجمات تستهدف المصالح الأميركية خارج حدودها، في ظل تقديرات أمنية تشير إلى احتمال تصعيد إيراني يمتد إلى مناطق مختلفة من العالم.

وأكدت الجهات الأميركية المعنية بالأمن القومي ووزارة الخارجية أن التهديد لم يعد محصوراً في الشرق الأوسط، بل قد يشمل السفارات والمنشآت والمواطنين الأميركيين في دول متعددة، داعية جميع الرعايا إلى رفع مستوى الحيطة والحذر، وإعادة تقييم خطط السفر وتجنب التجمعات والأماكن التي تشهد وجوداً أميركياً كثيفاً.

ويأتي هذا التحذير بعد سلسلة من التطورات الأمنية والتوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة، ما دفع المؤسسات الأمنية الأميركية إلى إعادة تقييم طبيعة المخاطر، والانتقال من التعامل مع تهديدات إقليمية إلى الاستعداد لاحتمال هجمات عابرة للحدود تستهدف المصالح الأميركية أينما وجدت.

وشمل الإنذار تعزيز الإجراءات الأمنية في السفارات والقنصليات الأميركية، ورفع مستوى الجاهزية في البعثات الدبلوماسية، مع تكثيف التنسيق مع حكومات الدول المضيفة لتأمين المنشآت الحيوية وحماية المواطنين الأميركيين.

كما أوصت الجهات الأمنية الشركات الأميركية العاملة خارج الولايات المتحدة بتحديث خطط الطوارئ، وتشديد إجراءات الحماية، والحد من التنقل في المناطق التي تُصنف بأنها مرتفعة المخاطر، تحسباً لأي تطورات مفاجئة.