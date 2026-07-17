واشنطن تشعل غضب طهران.. ولايتي يهاجم الزيدي ويطعن بتوقيت الزيارة

صعّد مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، لهجته تجاه زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة، واصفاً إياها بأنها “رحلة مؤسفة ومهينة”، ومعتبراً أن توقيتها حمل رسائل لا تنسجم مع ما وصفه بـ”نضالات الشعب العراقي”.

وفي مذكرة نشرتها وسائل إعلام إيرانية، قال ولايتي إن زيارة الزيدي إلى البيت الأبيض جاءت في توقيت “غير مناسب”، مدعياً أنها تزامنت مع فترة الحداد على المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وأن رئيس الوزراء العراقي لم يُظهر أي مظهر من مظاهر الحزن خلال الزيارة.

كما وصف ولايتي الزيدي بأنه “شاب قليل الخبرة”، في انتقاد مباشر لطريقة إدارته للملف السياسي وعلاقاته الخارجية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه الزيدي زيارته الرسمية إلى واشنطن، التي وصلها مطلع الأسبوع على رأس وفد حكومي واقتصادي رفيع، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تناولت ملفات الأمن والطاقة والاستثمار والعلاقات الثنائية.

ومن المنتظر أن تُتوَّج الزيارة بتوقيع أكثر من 18 اتفاقية شراكة بين بغداد وواشنطن، تشمل قطاعات السياسة والاقتصاد والطاقة والنفط والصناعة والتعليم والصحة والاستثمار والتسليح، في خطوة تستهدف توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.