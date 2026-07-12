واشنطن تفتح أبوابها للزيدي.. ملفات المليارات والاستثمار وأمن المنطقة على الطاولة

كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل جديدة بشأن الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أنها ستتضمن سلسلة لقاءات سياسية واقتصادية رفيعة المستوى، إلى جانب مشاركة في مؤتمر إقليمي يبحث تداعيات الحرب الإيرانية ومستقبل أمن المنطقة.

وأوضح المصدر أن الزيدي سيغادر بغداد، الاثنين المقبل، على رأس وفد حكومي يضم عدداً من الوزراء والشخصيات السياسية والاقتصادية، حيث يستهل زيارته بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يعقبه اجتماع مع عدد من أعضاء الكونغرس، فضلاً عن لقاءات مع مسؤولين في شركات أميركية كبرى لبحث فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الزيارة تستمر أسبوعاً قابلاً للتمديد، تزامناً مع انعقاد مؤتمر في العاصمة الأميركية يوم 17 تموز، بمشاركة قادة دول خليجية، لبحث تداعيات الحرب مع إيران، وآليات تعزيز الأمن الإقليمي، إضافة إلى مناقشة ملفات تتعلق بترتيبات الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.

وبيّن المصدر أن الجانب الاقتصادي سيكون محوراً رئيسياً في مباحثات الزيدي، مع التركيز على استقطاب الاستثمارات الأميركية وإبرام عقود جديدة تسهم في دعم الاقتصاد العراقي وتعزيز مشاريع التنمية.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مطلع أن الزيارة ستشهد طرح ملف إطلاق إحدى الكفالات المالية البنكية العراقية المحتجزة لدى الولايات المتحدة، والبالغة قيمتها نحو 30 مليار دولار، إلى جانب بحث آليات تطوير التعاون الاقتصادي وإعادة صياغة العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.

وأضاف أن المباحثات ستتناول أيضاً تداعيات أزمة مضيق هرمز، وسبل تعزيز صادرات النفط العراقي عبر منافذ بديلة وخطوط نقل جديدة، بما يضمن استقرار الإيرادات المالية وتنويع مسارات التصدير.

كما ستشمل الزيارة مناقشة ملفات أمنية واستراتيجية، من بينها الاتفاقية الأمنية، ومستقبل الوجود العسكري الأميركي في العراق، فضلاً عن مشروع إنشاء صندوق مالي عراقي في الولايات المتحدة لتمويل مشاريع البنى التحتية والتنمية.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك قد نقل إلى رئيس الوزراء رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استقباله بالبيت الأبيض خلال منتصف تموز، لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن.

وفي وقت سابق، أعلن الزيدي أن زيارته إلى الولايات المتحدة ستضم عدداً من رجال الأعمال العراقيين، بهدف توسيع فرص الاستثمار المشترك واستقطاب رؤوس الأموال لدعم مشاريع التنمية في العراق.