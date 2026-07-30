واشنطن تلوّح برد واسع على طهران.. مؤشرات أميركية على تحرك أكبر من مجرد ضربة انتقامية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، عن مؤشرات متزايدة داخل الأوساط الدفاعية الأميركية بشأن الاستعداد لتحرك عسكري واسع ضد إيران، بعيداً عن فكرة تنفيذ رد محدود أو ضربة منفردة.

وقالت “القناة 15” العبرية إن التقديرات تشير إلى أن الولايات المتحدة تقترب من تنفيذ “رد مضاد كبير” على طهران، في ظل استمرار التوتر عقب الهجمات الصاروخية الأخيرة.

وتزامنت هذه التقارير مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستوجه ضربات وصفها بـ”القوية جداً” ضد إيران، رداً على إطلاق خمسة صواريخ قال إنها استهدفت مصالح أميركية وتم إسقاطها.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أميركي أن إيران أطلقت خلال الساعات الماضية عدة صواريخ باليستية باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في الأردن، في أول هجوم من هذا النوع منذ إعلان ترمب تعليق الضربات على إيران لإتاحة فرصة أمام المسار الدبلوماسي.

وتفتح هذه التطورات الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.