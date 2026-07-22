واشنطن تندد بالهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان: انتهاك صارخ لسيادة العراق

أدانت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت أربيل والسليمانية في إقليم كوردستان، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة العراق وتصعيداً يهدد أمن المنطقة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في تصريح، إن واشنطن تنظر بقلق بالغ إلى الضربات الإيرانية، وتعدّها خرقاً فاضحاً لسيادة العراق، داعياً إلى وقف الهجمات التي تهدد الاستقرار وتقوض أمن المدنيين.

وجاء الموقف الأميركي في وقت شهدت فيه أربيل سلسلة من التطورات الأمنية، إذ دوّت انفجارات في سماء المدينة نتيجة إطلاق صواريخ اعتراضية، بعدما نجحت الدفاعات الجوية في إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة مفخخة قرب القنصلية الأميركية، ما دفع السلطات إلى تعليق حركة الطيران في مطار أربيل مؤقتاً قبل استئنافها، من دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وكانت أربيل قد تعرضت، خلال اليومين الماضيين، لهجمات متتالية، بينها سقوط صاروخ على مقر تابع لحزب “كومله” الكوردي الإيراني المعارض، إلى جانب هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مخيماً لحزب الحرية الكوردستاني الإيراني، وأسفر عن إصابة عدد من عناصره.

وفي السليمانية، أودت ضربات صاروخية إيرانية بحياة تسعة من عناصر حزب “كومله”، فيما أكد الحزب أن مواقعه داخل إقليم كوردستان تعرضت خلال الأسابيع الماضية لعشرات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة بين طهران وواشنطن، حيث تتكرر الضربات الإيرانية على مقار الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة في إقليم كوردستان، بالتزامن مع هجمات تستهدف مواقع تضم قوات ومصالح أميركية داخل العراق.