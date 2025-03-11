وثائق تكشف عن فساد كبير في محافظة البصرة

وثائق تكشف عن فساد كبير في محافظة البصرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهرت وثائق، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، فتح ملفات مشاريع محافظة البصرة والعقود المبرمة من قبل أعضاء بمجلس النواب بلجنة النزاهة طلبا للتدقيق وإزالة الشبهات.أدناه نص الوثائق كما وردت لـ”وكالة شبكة أخبار العراق”:

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