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خبير اقتصادي: فجوة كبيرة بين مبيعات الدولار في البنك المركزي وبين حجم الاستيرادات
مصدر كردي: حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب موظفي الإقليم
وزارة العدل تحسم قضية بقيمة مليار دولار مع شركة المانية لصالح العراق
وثائق تكشف عن فساد كبير في محافظة البصرة
وزارة النفط:سنشتري الغاز من قطر وعُمان بدلاً من إيران
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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نائب يكشف عن هوية الشقيقين اللذين تم استردادهما من الكويت المتهمان بسرقة (124) مليون دولار
بتوجيه إيراني..العراق يعلن عن رفضه لمقاتلة “ذيول إيران” في سوريا من قبل قوات الشرع
بالوثيقة..الحوت (أسعد العيداني) رئيسا لاستثمار البصرة من موقع أدنى
مصادر سياسية : صفقات فاسدة مقابل تمرير قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
نائب:الحظر البحري على العراق ما زال مستمراً بسبب فشل وفساد حكومة السوداني
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- اذاعة INN