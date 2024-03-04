وزارة الإعمار تعتزم إنشاء مدينة سكنية جديدة شمالي بغداد

وزارة الإعمار تعتزم إنشاء مدينة سكنية جديدة شمالي بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تعتزم مديرية بلديات بغداد، بالتنسيق مع وزارة الإعمار والبلديات العامة، على تخصيص قطعة أرض في منطقة الحسينية، لتشييد مدينة سكنية جديدة.وأوضح مدير البلديات المهندس ياسر القريشي لـ “الصحيفة الرسمية” ، أن “مديريته بصدد تخصيص قطعة أرض تقع بين الحسينية وخان بني سعد لبناء مدينة سكنية عليها، لتضاف إلى المدن الأخرى المنفذة حاليا في بغداد مثل (علي الوردي في النهروان والجواهري في أبو غريب وكذلك مدينة الصدر الجديدة المنفذة من قبل أمانة بغداد)”، لافتا إلى أن هذه المدن ستكون متكاملة الخدمات، من طرق ومدارس ومستشفيات”.وأضاف إلى أن “المديرية تسعى لتخصيص جزء من هذه الوحدات لتلبية طلبات الحصول على قطع أراض للفئات المستحقة”، مؤكدا على أن “المديرية تسلمت لغاية الآن طلبات مليون و600 ألف من فئات الشهداء والسجناء وضحايا الإرهاب”.وأشار الى انها “تسلمت أيضا طلبات كثيرة من المتقاعدين ومرضى السرطان”، منوها الى أن “هاتين الشريحتين لم ترد حتى الآن تعليمات بشمولهما”.ولفت الى “صعوبة استحصال قطع أراض في بغداد لسد هذه الأعداد الهائلة، وبالتالي فإن تخصيص وحدات لهم ضمن مشروع المدن السكنية الجديد، هو الحل الأجدر لتلبية هذه المتطلبات”.

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