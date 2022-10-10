وزارة البيئة:العراق يمتلك الخبرات الكافية لاستعادة نشاطه الذري السلمي

وزارة البيئة:العراق يمتلك الخبرات الكافية لاستعادة نشاطه الذري السلمي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة، الاثنين، عن توجه البلاد لاستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية بعد موافقة مجلس الأمن، مؤكداً أن العراق يمتلك الخبرات الكافية التي تؤهله لاستعادة نشاطه الذري .وقال مدير المركز صباح الحسيني ، إن “هناك تحركات لاستثمار الطاقة الذرية بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على استخدامها للأغراض السلمية”، مشيراً إلى أن “رئاسة مجلس الوزراء وجهت بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة الوطنية للسيطرة على المواقع المشعة وجميع الجهات المعنية للعمل على إتمام المشروع”.وبين، أن “المركز قام بإعداد دراسة كاملة تناولت كيفية الإفادة من الطاقة الذرية للأغراض السلمية، خاصة أن العراق يمتلك الخبرة الكافية التي ستمكنه من استعادة نشاطة الذري ومكانته بين دول العالم”، منبها في الوقت نفسه بأن “هذا الملف يعد من الملفات المعقدة التي تحتاج إلى بنى تحتية ومتطلبات كثيرة، فضلاً عن التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.وأكد الحسيني في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية ، أن “المركز يعمل بحرص واهتمام لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لإعادة استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية”.وتابع، أن “البلاد ترأس حالياً الهيئة العربية للرقابة الذرية التي تضم 12 دولة والمعنية بمواجهة المخاطر والكوارث الإشعاعية والتدريب بشأن استخدام أحدث الأجهزة الرقابية الإشعاعية، فضلاً عن إعداد خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث الإشعاعية”، مضيفاً أن “المركز يعمل على ضم جميع الدول العربية الأخرى للهيئة، وبالتالي تكوين اتحاد شبيه بالاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية، الأمر الذي سيمكن جميع دول الهيئة من عقد الاجتماعات وإعداد دورات لتدريب العاملين بهذا المجال”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *