وزارة البيئة تؤكد على أهمية توحيد الجهد الوطني في برنامج شؤون الالغام

وزارة البيئة تؤكد على أهمية توحيد الجهد الوطني في برنامج شؤون الالغام
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزارة البيئة، الاربعاء، أهمية توحيد المعايير الوطنية والجهد الوطني بين بغداد واربيل في برنامج شؤون الالغام .وقالت الوزارة في بيان، أن “وزير البيئة وكالة جاسم عبد العزيز حمادي بحث خلال اجتماع مع رئيس مؤسسة شؤون الالغام بإقليم كردستان مصطفى رسول، وبحضور ممثل الأمم المتحدة لشؤون الالغام (unmas) بإقليم كردستان والوفد المرافق، عدة محاور مهمة منها التنسيق المشترك بين المؤسسة ودائرة شؤون الالغام الخاصة بالمؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمر للدول المانحة”.وشدد حمادي على “ضرورة توحيد الرؤى في مجال شؤون الالغام والانتهاء من استكمال مذكرة التفاهم بين مؤسسة (ايكما)، ودائرة شؤون الالغام، وتوحيد آليات العمل والمعايير الوطنية في برنامج شؤون الالغام في العراق”.

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