وزارة البيئة تعلن إنضمام العراق إلى منظمة المناخ العالمية

وزارة البيئة تعلن إنضمام العراق إلى منظمة المناخ العالمية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة البيئة، الأحد، انضمام العراق الى منظمة المناخ العالمية.وقال وكيل وزير البيئة جاسم الفلاحي خلال مؤتمر صحفي ، إنه “من أرض العراق نعلن توقيع وإعلان انضمام العراق لمنظمة المناخ العالمية”.وأضاف، أن “التطور المناخي من أولويات الحكومة، ولأول مرة يتم تخصيص موازنة لهذا الأمر في العراق”.وأوضح، أن “التعاون الاستراتيجي مع اليونيسيف يصب في مصلحة الحكومة العراقية في تطوير المناخ”، مشيرا الى ان “التغيير المناخي يمثل تحديا بالنسبة لنا لتأثيراته على البيئة”.ولفت إلى، أن”الامن الغذائي والأمن المائي لهما تأثيرات كبيرة على البيئة والطفولة، وندعو الجميع للاهتمام بها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *