وزارة التجارة:العراق لم يدرج ضمن الإحصائية العالمية للدول التي تعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية

وزارة التجارة:العراق لم يدرج ضمن الإحصائية العالمية للدول التي تعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أطلقت وزارة التجارة حملة لبيع المواد الغذائيَّة بأسعار تنافسيَّة مدعومة تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، فيما أكدت العمل من خلال السلال الغذائية الموزعة للمواطنين على تحقيق الأمن الغذائي ومنع حصول ارتفاع في الأسعار خلال رمضان.وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة بالوزارة طالب حسن نعمة في تصريح أوردته “الصباح” الرسمية،إنَّ وزارته أطلقت حملة لبيع بيض المائدة بمبلغ خمسة آلاف دينار، واللحم بسعر تسعة آلاف دينار للكيلوغرام الواحد، وضمن مناطق جانبي الكرخ والرصافة عبر 13 سيارة حمل جوالة إضافة إلى مواقع الوزارة والمنافذ التسويقية وستستمر حتى حلول الشهر الفضيل.وأكد أنَّ السلال الغذائية التي وزعت منها الوزارة عشراً خلال عام واحد، تعمل على تحقيق الأمن الغذائي، إذ منعت حصول ارتفاع في أسعار المواد الأساسية حتى في شهر رمضان، محدداً عدد المستفيدين منها بـ41 مليوناً و553 ألف مواطن، فيما بلغ عدد المحجوبين بعد تفعيل البطاقة الإلكترونية 600 ألف.وكشف نعمة في السياق ذاته، عن شمول أكثر من سبعة ملايين مواطن بالسلة المخصصة للمسجلين بنظام الرعاية الاجتماعية وتتكون من 11 مادة، والتي وزعت الوزارة منها بينهم حتى الآن، 12 خلال عام واحد، مؤكداً أنَّ وزارته تستورد الرز من مناشئ أميركية وتايلندية وأرجنتينية.وبشأن مراقبة أسعار المواد الغذائية ببغداد والمحافظات، أوضح أنَّ دائرة الرقابة التجارية نظمت بالتنسيق مع مديرية الجريمة المنظمة، حملات لمراقبتها، تزامناً مع ضخ الوزارة كميات كبيرة منها للأسواق المحلية والمتضمنة بيض المائدة والدجاج والطحين الصفر والحليب نظراً لاقتراب شهر رمضان المبارك، مؤكداً أنَّ العراق لم يدرج ضمن الإحصائية العالمية للدول التي تعاني ارتفاع أسعار.

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