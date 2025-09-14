وزارة التخطيط:إستيراد أكثر من (28)طناً من الذهب

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، استيراد 28 طناً و298 كغم من الذهب عبر مطاري بغداد والنجف، خلال المدة الممتدة من تشرين الأول 2023 وحتى نهاية كانون الأول 2024.وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الدكتور فياض الدليمي في بيان اليوم، أن نحو 4 أطنان استُوردت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، فيما تجاوزت الكميات المستوردة خلال عام 2024 وحده 24 طناً.وأضاف أن قسم المصوغات في الجهاز، وبعد افتتاح وحدتي الفحص في المطارين المذكورين بموجب قرار مجلس الوزراء، قام بفحص ووسم جميع الكميات المستوردة، محققاً إيرادات مالية تجاوزت 5 مليارات و536 مليون دينار.

