وزارة التخطيط:العراق لم يستصلح أراضيه منذ عام 2016

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، الاربعاء، ان العراق لم يستصلح أراضيه منذ عام 2016، جراء الأزمة الاقتصادية التي فاقمتها جائحة كورونا.وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير ، ان “العراق لم يقم بعمليات استصلاح للأراضي خلال المدة من 2016 – 2020″، مبينا ان “ذلك يعود إلى الازمة المالية وجائحة كورونا”.وأضاف الجهاز ان “مجموع المساحات المشمولة بالاستصلاح بلغت 12.6 مليون دونم، شكلت الاراضي المستصلحة كليا او جزئيا قبل عام 2016 بواقع 5.5 مليون دونم”، مشيرا الى ان “بابل كانت الاكثر استصلاحا لأراضيها وبمساحة قدرت بـ 1.2 مليون دونم في حين بلغت مساحة الاراضي قيد الاستصلاح فيها 0.2 مليون دونم ولا تزال 6.9 مليون دونم من اراضي المحافظات غير مستصلحة”.