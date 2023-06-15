وزارة التخطيط:سنقوم بمسح اقتصادي لبيان المؤشر الجديد لخط الفقر في العراق

وزارة التخطيط:سنقوم بمسح اقتصادي لبيان المؤشر الجديد لخط الفقر في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ،الخميس، ان “الوزارة ستطلق قريبا وفي شهر تموز المقبل المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسر في كل العراق بما فيها اقليم كوردستان”، مبينا ان “المسح سيعطينا مؤشرات جديدة عن خط الفقر في العراق ومراكز تجمع الفقراء وأكثر المحافظات فقرا”.وأضاف أن “آخر مسح للفقر كان في العام 2015 والذي سجل نسبة 22%”، مشيراً إلى أن “التوقعات الاولية تشير الى انخفاض مؤشر الفقر، وان يسجل دون مستوى 20%”.واحتل العراق المرتبة الـ 78 عالميا والثامنة عربيا بأكثر الدول فقرا خلال العام 2023، وفقا لمجلة “غلوبال فاينانس” المتخصصة بتصنيف دول العالم.ويختلف مفهوم “الفقر” عن “الفقر المدقع” أو “الفقر المطلق”، حيث ان الاخير قد عُرّف في الأصل من قبل الأمم المتحدة في عام 1995 بأنه “حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي، والصحة والمأوى والتعليم والمعلومات، وذلك يعتمد ليس فقط على الدخل ولكن أيضا على الحصول على الخدمات”.

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