وزارة التخطيط:نتائج التعداد السكاني ستعلن في الشهر المقبل

وزارة التخطيط:نتائج التعداد السكاني ستعلن في الشهر المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الاثنين (6 كانون الثاني 2025)، موعد اعلان النتائج النهائية للتعداد السكاني.وقال الهنداوي في حديث صحفي، إن “الوزارة بمرحلة التصنيف والفرز فهي بيانات ضخمة تحتاج وقت لغرض اكمال فرزها وعليه النتائج الاساسية ستكون جاهزة لغرض الاعلان في شهر شباط”.واضاف ان “تلك النتائج وعند اكتمالها سنصل الى أهم النتائج التي ستستفيد منها بكل النواحي ومنها الاقتصاد”.هذا وأعلنت وزارة التخطيط، يوم الأحد (15 كانون الأول 2024)، عن انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل التعداد العام للسكان والمساكن في العراق بنجاح، والتي استمرت نحو 20 يوما.

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