وزارة التخطيط:نسبة التضخم للشهر الماضي كانت (0.3%)
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط انخفاض معدلات التضخم الشهري والسنوي خلال شهر تشرين الأول الماضي.وقال المتحدث الرسمي للوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في بيان اليوم،إن “هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ومن خلال فرقها الميدانية التي تتولى متابعة أسعار السلع والخدمات في جميع المحافظات، رصدت انخفاضًا في معدل التضخم الشهري بنسبة (0.3%) مقارنةً بشهر أيلول الذي سبقه”، مبينًا أن “التضخم السنوي سجّل هو الآخر انخفاضًا بنسبة (0.5%) خلال شهر تشرين الأول، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي 2024”.وأوضح الهنداوي أن “انخفاض التضخم يعود بشكل رئيس إلى تراجع أسعار قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (0.5%)، إذ انخفضت أسعار الأسماك بنسبة (4.9%)، والفواكه بنسبة (2.4%)”.وأضاف أن “قسم السكن سجل انخفاضًا بنسبة (1%)”، لافتًا إلى أن “أسعار عدد من الأقسام شهدت تباينًا طفيفًا بين الارتفاع والانخفاض، فيما حافظت أقسام أخرى على معدلاتها السابقة”.

