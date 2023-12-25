وزارة التخطيط: إبرام عقود لتنفيذ (13) مشروعاً خدمياً في ثمانِ مُحافظات

وزارة التخطيط: إبرام عقود لتنفيذ (13) مشروعاً خدمياً في ثمانِ مُحافظات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم، عن إبرام عدة عقود، لتنفيذ (13) مشروعاً خدمياً في ثمانِ مُحافظات، فيما أشارت إلى أن تلك المشاريع هي ضمن خطة عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام الحالي.وذكر بيان للوزارة،  أن “الصندوق الاجتماعي للتنمية وقع حزمة من العقود  الجديدة، ضمن خطته للعام الحالي 2023 لتنفيذ 13 مشروعاً خدمياً في محافظات ( ميسان، الانبار ، ذي قار، النجف ، صلاح الدين، واسط، كربلاء ، وبابل)”.وأضاف، أن “المشاريع الخدمية لمُحافظة ميسان تضمنت إنشاء مجمعات ماء  وإنشاء وتأهيل شبكة كهرباء”.واشار إلى أن “المشاريع في محافظة الانبار تضمنت مشاريع إنشاء وتأهيل الكهرباء، أما المشاريع في محافظة واسط  تضمنت تبليط طرق ريفية في عدد من القرى، إضافة إلى إنشاء وتأهيل شبكات الكهرباء، أما مشاريع محافظة النجف الاشرف فشملت إنشاء مدارس وتبليط الطرق”.وتابع البيان، أن “مشاريع محافظة صلاح الدين تضمنت إنشاء مجمعات ماء وإنشاء وتأهيل شبكات الكهرباء في عدد من القرى، اما مشاريع محافظات بابل وكربلاء وذي قار تضمنت إنشاء طرق ومجمعات ماء ومدارس “.الجدير بالذكر إنّ مشروع الصندوق الإجتماعي للتنمية يستهدفُ الفئات الهشة والأكثر محرومية في المحافظات، بغية تحسين  الواقع الخدمي والإجتماعي والاقتصادي لأهالي القرى من خلال تّوفر فرص العمل، والتقليل من البطالة ورفع المُستوى المعيشي لهم .

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