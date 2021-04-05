وزارة التخطيط تبحث استئناف تنفيذ مشروع مجاري قضاء الزبير

وزارة التخطيط تبحث استئناف تنفيذ مشروع مجاري قضاء الزبير
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحثت وكيلة وزير التخطيط، ازهار حسين صالح، مع الحكومة المحلية في البصرة، اليوم الاثنين (5 نيسان 2021) استئناف تنفيذ مشروع مجاري قضاء الزبير الذي توقف العمل به بسبب الأزمة المالية.وقالت صالح في حديث صحفي، إن “الغرض من الزيارة هو للوقوف على حيثيات مشروع مجاري قضاء الزبير”، مبينة أن “المشروع عليه تسوية رضائية بين المقاول الأساس والمراحل التكميلية، لتحديد إمكانية المباشرة واستئنافه للمرحلة التكميلية”.وأضافت، أن “الوفد قدم من بغداد من قبل نقابة المهندسين كجهة استشارية، ويضم فريقاً من الاستشاريين، وذوي الاختصاص من نقابة المهندسين في بغداد، بناءً على قرار وتوجيه من مجلس الخدمات بإشراك نقابة المهندسين العراقيين، لإبداء المشورة للبت بالوضع الحالي للمشروع، ولغرض الاطلاع على مدى إمكانية إكماله بوضعه الحالي، أم الرجوع كمنحنى استشاري وهندسي لتكملة المتبقي من الفقرات للمشروع”.وأشارت إلى أن “المشروع هو ضمن مشاريع وزارة الإعمار، وقد وصلت نسبة انجازه الى 38%، وبسبب الازمة المالية توقف هذا المشروع”، لافتة إلى “انتقال المشروع كمهمة تنفيذية من الوزارة إلى الحكومة المحلية في البصرة التي تبنت اكمال هذا المشروع، وحتى تشرع محافظة البصرة بالتنفيذ يتوجب الوقوف على الاندثارات التي جرت بالمشروع للولوج بالعمل مجددا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *