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مصدر سياسي إطاري:ناحية جرف الصخر ستبقى خارج السيادة العراقية إلا بأمر من خامنئي
مسؤول محلي في ديالى:المحافظة ساقطة سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا بيد ميليشيا بدر
السوداني:برنامجي الحكومي يولي اهتماما لقطاع الصحة
وزارة التخطيط تعتزم إجراء التعداد العام لسكان العراق إلكترونيا
العراق يطالب المجتمع الدولي بسحب رعاياها من مخيم الهول
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وزارة التخطيط تعتزم إجراء التعداد العام لسكان العراق إلكترونيا
ائتلاف المالكي:الحق القانوني يحتم على الاقليم تسديد مابذمته من مبالغ للخزينة الاتحادية
المالية النيابية:س”نعمل” على تقليل النفقات التشغيلية في الموازنة
الإطار:غياب الحلبوسي وكتلته لن يؤثر على تمرير الموازنة
رشيد يدعو إلى النهوض بواقع العاصمة بغداد
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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مصدر سياسي إطاري:ناحية جرف الصخر ستبقى خارج السيادة العراقية إلا بأمر من خامنئي
مسؤول محلي في ديالى:المحافظة ساقطة سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا بيد ميليشيا بدر
مصدر سياسي:تم “الصلح”بين الحلبوسي والسوداني في منزل زيدان لعدم كشف ملفات فساد الأول
المالكي:سأحمل السلاح مرة أخرى ضد المعارضين لحكومتنا الإطارية أو لقانون “سانت ليغو”
الطالباني يقترح بيع نفط الإقليم من قبل “سومو” وإيداع جميع الإيرادات في الخزينة الاتحادية
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- اذاعة INN