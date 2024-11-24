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البرلمان العربي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
بريطانيا:نتنياهو وغالانت سيعتقلان إذا دخلا المملكة المتحدة
روسيا:القاعدة الصاروخية الأمريكية في بولندا ستزيد مستوى الخطر النووي
الدول الغربية تقدم قراراً يدين إيران بعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بوتين يصادق على العقيدة النووية المحدثة لروسيا
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وزارة التخطيط تعلن عن بدء المرحلة الثالثة من التعداد
أكثر من (894)مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف الفساد خلال الأيام الثلاثة الماضية
اليوم..أسعار صرف الدولار=151500 ديناراً
تأجيل تشغيل مصفى كربلاء إلى العام المقبل جراء الفساد الحكومي
المالية النيابية:التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الإقليم
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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مصدر سياسي:طهران أبلغت واشنطن عبر بغداد بأنها ستكون صديقة إسرائيل
الناشط المدني بعد فوز ترامب عمار:دعمنا لفلسطين سياسيا وإعلامياً فقط
الولائي المشهداني يدعو إلى تقسيم المجتمع العراقي مذهبياً
مصدر سياسي:محاولات لإطلاق سراح رئيس الهيئة العامة للضرائب
المالية النيابية:موازنة 2025 تشغيلية وليست استثمارية
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