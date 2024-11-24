وزارة التخطيط تعلن عن بدء المرحلة الثالثة من التعداد

وزارة التخطيط تعلن عن بدء المرحلة الثالثة من التعداد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد (24 تشرين الثاني 2024)، بدء المرحلة الثالثة والأخيرة للتعداد السكاني.وقال رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم، في بيان،أن “المرحلة الثالثة من مراحل التعداد العام للسكان، بدأت والتي ستستمر لغاية العاشر من الشهر المقبل”.وأضاف ان “الفرق الميدانية ستقوم بزيارة جميع الأسر التي لم يتمكن العدّادون من زيارتها خلال المرحلة السابقة”، لافتا الى ان “المرحلة الثالثة تتضمن، التعرّف على الخصائص الحياتية للسكان، في مجالات الصحة والسكن والتعليم والخدمات والعمل والصعوبات”.واكد كاظم ان “هذه البيانات تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية وتحسين مستوى الخدمات وتوجيه مسارات المشاريع الخدمية والتنموية على مستوى المحافظات والاقضية والنواحي والقرى والمناطق السكنية”.وأشار الى ان “الفرق الميدانية ستقوم خلال هذه المرحلة بزيارة جميع الاسر، بما فيها الاسر التي لم يتم الوصول اليها في اليومين الماضيين، لاستكمال جميع البيانات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *