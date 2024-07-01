وزارة التخطيط تعلن عن توحيد السياسة الجمركية في عموم منافذ العراق بما فيها الإقليم

وزارة التخطيط تعلن عن توحيد السياسة الجمركية في عموم منافذ العراق بما فيها الإقليم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن أجتماع كبار المسؤولين من الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان بشأن إدارة المنافذ الحدودية.وذكر بيان لوزارة التخطيط ، أن ” نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة، بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، المعنية بوضع الاليات المناسبة لادارة المنافذ الحدودية وفق الدستور والقانون”.وأضاف البيان، أن “الاجتماع حضره  وزراء الداخلية عبدالامير الشمري، والاسكان والاعمار بنكين ريكاني، والتعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي والعدل خالد شواني، ، فيما حضره عن حكومة اقليم كردستان، وزيرا  الداخلية ريبر احمد، والمالية ئاوات جناب”.وأشار إلى، أنه “جرى خلال الاجتماع مناقشة محضر الاجتماع السابق والاتفاق على ماورد في المحضر المذكور، المتعلق بمراجعة اجراءات توحيد السياسة الكمركية في المنافذ الحدودية كافة (البرية والبحرية والمطارات)، واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ماجاء في المنهاج الوزاري بهذا الشأن”.

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