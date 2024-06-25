وزارة التخطيط:15% نسبة تمثيل المرأة في المناصب الحكومية

وزارة التخطيط:15% نسبة تمثيل المرأة في المناصب الحكومية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة التخطيط ، الثلاثاء، عن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الحكومية والدبلوماسية وادارة الوزارات ودوائر عديدة مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة الى “حدوث تغيير إيجابي تجاه المرأة في المنظومة المجتمعية المتسمة بالعقلية الذكورية”.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحفي، ان “نسبة إشغال الذكور للمناصب بالعراق تصل الى 85 % مقابل 15% للإناث تقريبا، لكن هذه النسبة وان كانت قليلة بما يشغله الذكور الا انها زادات عن السنوات الماضية حيث بات القطاعين العام والخاص يعتمدان بشكل مقبول على إمكانيات المرأة رغم ان مجتمعنا ذكوري ويميل لاسيما في السابق للاعتماد على الرجال بالوظائف”.وبين الهنداوي، ان “الحكومة الحالية فيها عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء العامين من النساء فضلا عن سفيرات يمثلن العراق دبلوماسيا وبالتالي المرأة في العراق بدأت تأخذ دورها بالقطاعين الحكومي والخاص”.

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