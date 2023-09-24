وزارة التخطيط:(3.7%) معدل التضخم لعام 2022

وزارة التخطيط:(3.7%) معدل التضخم لعام 2022
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نشرت وزارة التخطيط، اليوم الاحد (24 أيلول 2023)، حدوث ارتفاع طفيف في معدل التضخم خلال شهر آب الماضي، مقارنة مع تموز الذي سبقه.وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ، أن “تقرير الجهاز المركزي للإحصاء لشهر آب الماضي، أظهر أن معدل التضخم للشهر المذكور قد شهد ارتفاعًا بنسبة (0.5٪؜)”. وأوضح أن “معدل التضخم السنوي شهد هو الاخر ارتفاعًا بنسبة (3.7٪؜) خلال شهر آب بالمقارنة مع نفس الشهر من العام المنصرم، 2022”.

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