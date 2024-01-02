وزارة التربية: ضبط (450) شهادة مزورة في 2023

وزارة التربية: ضبط (450) شهادة مزورة في 2023
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 بغداد/شبكة أخبار الراق- كشف وزير التربية أبراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 450 شهادة مزورة في مختلف المؤسسات الحكومية لعام 2023.وقال الجبوري، في بيان: إن “وزارته تمكنت من ضبط 450 شهادة مزورة في مختلف المؤسسات الحكومية لعام 2023”.وأضاف، أن “اللجان المختصة في المديرية العامة للتقويم والامتحانات أنهت المحاضر التحقيقية بحق المزورين والمصادقة عليها، فضلاً عن تبليغ الجهات المتضررة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي التزوير”. وشدد على “ضرورة الحد من هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على ازدهار وتقدم البلد، بغية إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم والحفاظ على أهمية الشهادة الدراسية ومكانتها المجتمعية”، مؤكداً “استمرار خطته الرامية للقضاء على الشهادات المزورة”.

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