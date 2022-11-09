وزارة الخارجية تطلق منظومة الخدمة الإلكترونية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن أطلاق منظومة الإستعلام الإلكترونيَّة.وذكر المتحدث بأسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان ، أنه “انطلاقاً مع التوجه الحكوميّ في اتمتة العمل في وزارات الدولة العراقيَّة، وتنفيذاً لمنهاج وزارة الخارجيَّة لتطوير العمل في دوائر الوزارة وخاصة الدائرة القنصليَّة فيها وبعثاتنا العاملة في الخارج، وتسهيل إجراءات العمل القنصليّ بما يخدم المواطنين العراقيين، ويقلل الجُهُد والوقت بالنسبة للمُوظفين العاملين فيها ،وبتوجيّه مُباشر من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين لفريق منظومة الدعم الإلكترونيَّة ICASS، واستكمالاً لعمل الفريق في اتمتة عمل الدائرة القنصليَّة ، إطلقت الوزارة منظومة استعلام استكمالاً للمُنظومات الثلاث السابقة (تدقيق، مواطن، توثيق)”.وأضاف أن “المنظومة ستمكن المواطنين من الاستعلام عن صحة صدور الوثائق الصادرة من بعثاتنا القنصليَّة العاملة في الخارج ومتابعتها، ومتابعة جميع المراسلات التي تمت بشأنها والواردة إلى الوزارة من قبل وزارات الدولة والجهات المعنيّة الأخرى دون الحاجة إلى زيارة مبنى الوزارة”.وأوضح أن “ذلك يتم من خلال:-

– عن طريق الرابط الإلكترونيّ الخاص بوزارة الخارجيَّة istalam.mofa.gov.iq.

– أو بشكل مُباشر عن طريق الرابط الإلكترونيّ التالي istalamicass.com.

– أو من خلال قراءة الـ QR code بواسطة الهاتف النقال والموجود في اسفل الوثيقة القنصليّة الصادرة من البعثة، والضغط على الرابط الذي تحتويه، للإطلاع على جميع المراسلات الواردة والصادرة بشأنها.