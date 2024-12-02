وزارة الداخلية:الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بشكل كامل

وزارة الداخلية:الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بشكل كامل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين (2 كانون الأول 2024)، إن الحدود العراقيّة مؤمنة بالكامل، وأنها لا تحتاح إلى مساعدة من الخارج، فيما أشارت إلى ان اختراق الحدود غير ممكن اطلاقاً.وذكر المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي ، أن” الحدود العراقية من جهة سوريا مؤمنة بشكل كامل عبر فرقتين من قيادة قوات الحدود، إضافة إلى دعم من الجيش والحشد الشعبي”، لافتا إلى أن “وزارة الداخلية أرسلت قطعات من الرد السريع وقيادة قوات الشرطة الاتحادية الى هناك”.وأضاف، أنه” تم تأمين 3813 كيلوا متر من الحدود العراقية”، مشيرا إلى أن” الحدود مع سوريا مؤمنة بشكل أكبر من بقية حدود دول الجوار، وبالتالي فأن اختراقها غير ممكن اطلاقاً بحكم التحصينات والقطعات العسكرية الموجودة هناك”.

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